شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربيني المثيرين للجدل دائمًا

كتبت - إيمان محمد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وذلك أثناء وجودهم في دبي. وظهر الفنان عمرو دياب يحتضن دينا خلال الصورة تعبيرًا منه على حبه لها، فيما ظهرت الفنانة دينا الشربيني وكأن يبدو عليها ملامح الحمل. ويذكر أنه من المقرر أن يحيي الهضبة عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك يوم 22 فبراير من الشهر المقبل.

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