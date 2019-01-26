شاهد.. منى الشاذلي عن صورتها النادرة مع هنيدي: كان عندي امتحان

كتبت - إيمان محمد

نشرت الإعلامية منى الشاذلي، صورة قديمة تجمعها بالفنان محمد هنيدي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت منى على الصورة قائلة :"متأكدة إن هنيدي مش فاكر الصورة دي.. وواضح كمان

إن هنيدي كان مكلف ف اللبس زيي بالظبط.. يوم الصورة دي كان عندي امتحان أيام الجامعة وكنت أنا اللي هقدم الحفلة ومكنش فيه وقت ولميتشعري ونزلت بسرعة".

وتابعت: "فاكرة كويس أن الفستان ده كنت شارياه من فلوس شغل الصيف لأن أنا كنت بشتغل في إجازة الصيف.. فاكرة كويس جدا إن في الحفلة دي محمد هنيدي موتنا من الضحك.. اتكلم وضحكنا وغنالنا.. كانت ذكرى حلوة جدا.. تحية لهنيدي وتحية للصورة".