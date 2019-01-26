- 1/2
- 2/2
كتبت - إيمان محمد
من أغنيات التي يتفاعل معها جمهوره، ثم فقرة نجم الفاير شو الفنان أحمد عصام الذي قدم فقرة أبهر بها الحضور، وقدم الحفل الفنانة رزان مغربي.
احتفلت إحدى الشركات بالحفل السنوي لها، وذلك بحضور لفيف من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، في فندق الفور سيزون نايل بلازا.
وأحيا الحفل النجم محمد حماقي، ويعتبر هذا أولى حفلاته له بعد صدور ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، وقدم العديد
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محمد حماقي في أولى حفلاته بعد إطلاق ألبومه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.