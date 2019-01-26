بالصور.. محمد حماقي في أولى حفلاته بعد إطلاق ألبومه الجديد

كتبت - إيمان محمد

احتفلت إحدى الشركات بالحفل السنوي لها، وذلك بحضور لفيف من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، في فندق الفور سيزون نايل بلازا.

وأحيا الحفل النجم محمد حماقي، ويعتبر هذا أولى حفلاته له بعد صدور ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، وقدم العديد

من أغنيات التي يتفاعل معها جمهوره، ثم فقرة نجم الفاير شو الفنان أحمد عصام الذي قدم فقرة أبهر بها الحضور، وقدم الحفل الفنانة رزان مغربي.