أكّدت الفنانة الشابة ولاء الشريف أن مسلسل "أبو العروسة" من الأعمال الدرامية المهمة التي ستظل في تاريخ الدراما بخاصة أنه يعرض مشاكل الأسرة المصرية موضحة أن المشاهدين كانوا في حاجة لنوعية هذا المسلسل
وأوضحت الشريف أن هناك عائلات كاملة تلتف حول العمل أثناء عرضه وهذا ما لمسته من الجمهور مشيرة إلى أن الدراما الاجتماعية لها سحر خاص لدى المشاهد مؤكّدة سعادتها بهذا العمل وبكل فريق العمل والتي لم تشعر أنها غريبة بل شعرت بالفعل أنها في وسط عائلتها الحقيقية
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا
- ولاء الشريف تسلط الضوء على كواليس "أبو العروسة"
- النجمة نبيلة عبيد تؤكّد أن ولاء الشريف لها مستقبل مشرق ومميز
كانت هذه تفاصيل خبر ولاء الشريف تؤكّد أن "أبو العروسة" عمل مهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.