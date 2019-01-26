ولاء الشريف تؤكّد أن "أبو العروسة" عمل مهم

أكّدت الفنانة الشابة ولاء الشريف أن مسلسل "أبو العروسة" من الأعمال الدرامية المهمة التي ستظل في تاريخ الدراما بخاصة أنه يعرض مشاكل الأسرة المصرية موضحة أن المشاهدين كانوا في حاجة لنوعية هذا المسلسل

وأوضحت الشريف أن هناك عائلات كاملة تلتف حول العمل أثناء عرضه وهذا ما لمسته من الجمهور مشيرة إلى أن الدراما الاجتماعية لها سحر خاص لدى المشاهد مؤكّدة سعادتها بهذا العمل وبكل فريق العمل والتي لم تشعر أنها غريبة بل شعرت بالفعل أنها في وسط عائلتها الحقيقية

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