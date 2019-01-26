وليد فوّاز يكشف تفاصيل دوره في "دماغ شيطان"

كشف الفنان وليد فواز أنه أوشك على الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم "دماغ شيطان"، ولا يتبقى له سوى أيام معدودة، تمهيدًا لطرح الفيلم بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى سعادته بتواجده بالعمل، وبخاصة أنه من بطولة النجم باسم سمرة، والذي كان يريد أن يعمل معه، لكونه من أهم نجوم السينما خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأوضح فواز في تصريح خاص لـ"لايف ستايل" أنه يجسّد خلال السياق الدرامي لأحداث الفيلم شخصية "هاني"، وهو ضابط شرطة يجيد عمله ولكنه قاسي القلب في التعامل مع الآخرين، ولكن في نفس الوقت لديه جانب إنساني خفي لا يظهره لأحد، مؤكدا أنه خلال أحداث الفيلم سوف يلمس المشاهد هذا الجانب في تعامله مع المواقف التي يتعرض لها.

يًشار إلى أن فيلم "دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف ووليد فواز وعمرو عابد وسلوي خطاب، وتأليف عمرو الدالي، وإنتاج أيمن وأحمد عبد الباسط، وإخراج كريم إسماعيل.

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