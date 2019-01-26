شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عدة تأجيلات.. عادل إمام يبدأ تصوير "فلانتينو" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الزعيم عادل إمام تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "فلانتينو"، نهاية الأسبوع المقبل فى الديكور الخاص بالعمل باستوديو النحاس، وذلك بعد عدة تأجيلات، وبعد هدم ديكور مدينة الإنتاج الاعلامى، وتكون معه فى المشاهد الأولى النجمة دلال عبد العزيز، وتسرع الجهة المنتجة للعمل فى إبرام تعاقدات الفنانين قبل انطلاق التصوير للحاق به فى موسم دراما رمضان المقبل.

ويظهر الزعيم فى أحداث العمل متزوج وله 3 أبناء، ويمتلك هو وزوجته مجموعة مدارس "انترناشيونال"، ومع الأحداث يتزوج مرة أخرى من امرأة تصغره بسنوات عديدة وتنشب خلافات بينه وبين زوجته وتتطور الأحداث، ووضع رامى إمام مخرج ومنتج العمل مجموعة من الأسماء الكبيرة لمشاركة الزعيم بطولة المسلسل، خاصة وأن هناك رغبة فى الاستعانة بأسماء كبيرة.

وفى السياق ذاته يعكف أيمن بهجت قمر على كتابة الـ15 الأولى، للبدء فى تصوير العمل خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الديكور الأساسى للعمل يتم بناؤه فى استديو النحاس وهى عادة عادل إمام فى جميع مسلسلاته.