جمال سليمان يبدأ "الحرملك" في فبراير.. ويقدم ورشًا للتمثيل بدبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أكد الفنان جمال سليمان أنه سيبدأ تصوير "الحرملك" في أبو ظبي، خلال شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى قيامه بالتحضير للجزء الثالث من "أفراح إبليس".

وأوضح أن موعد عرض "أفراح إبليس 2"، لم يحدد حتى الآن، مشيرا إلى أن ظاهرة الأجزاء موجودة في العالم كله.

وقال سليمان إن تخوفه من العرض الجزء الثاني تشبه حالاته في عرض أي عمل آخر، مضيفا: "الفنان يشعر بالقلق والتوتر قبل أي عمل، وأتمنى أن يكون الجزء الثاني بنجاح الأول".

وأضاف سليمان، خلال تصريحات لـ"الخليج 365" على هامش العرض الخاص لفيلم "نادي الرجال السري"، أنه عقد أكثر من اتفاق لتقديم ورش للتمثيل خلال 2019، موضحا أن أولها سيكون في دبي بعد أيام قليلة.