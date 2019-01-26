شاهد.. مي العيدان تكشف حقيقة حمل دينا الشربيني من عمرو دياب

كتبت - إيمان محمد نشرت المذيعة مي العيدان، صورة للهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". والفيديوهات الشهير "انستجرام". وظهر عمرو دياب خلال الصورة وهو يضع يده على بطن ديناعلقت مي على الصورة قائلة :"شكل دينا الشربيني حامل ياجدعان اقصد ياعمري دياب"، وتفاعل الجمهور مع المنشور معبرين عن حبهم الشديد للثنائي قائلين :"نقول مبروك".

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