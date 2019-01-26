شاهدوا.. فنان سعودي يستقبل زميلته الاماراتية بالقبلات والاحضان

كتب امير فتحي في السبت 26 يناير 2019 09:50 صباحاً -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان السعودي ​عبد المجيد عبد الله​ والفنانة الإماراتية ​شمة حمدان​.

ويظهر هذا الفيديو دهشة عبد المجيد عبد الله حين رؤية شمة، حيث انه صرخ “شمة!”، وقام بالترحيب بها واحتضانها وتقبيلها.

الجدير ذكره ان شمة حمدان اعلنت مؤخرا عن تحضيرها لتقديم ديو غنائي جديد، من دون أن تعلن عن تفاصيله، حيث من المتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة.

وكانت قد اطلقت اغنية بعنوان “كذب من قال”، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، والأغنية من ألحانها، وكلمات أحمد الصانع وتوزيع الموس.