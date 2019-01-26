انت الان تتابع تفاصيل خبر صحيفة كويتية في موقف محرج بسبب زوجة بن سلمان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 26 يناير 2019 09:45 صباحاً - قدمت صحيفة كويتية اعتذاراً لزوجة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية نشرها صورة قالت إنها "للأميرة سارة بنت مشهور، في أول ظهور علني لها".

جاء ذلك بعد خبر نشرته صحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر الأربعاء الماضي، وتناقلته العديد من وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت الصحيفة النظر إلى أنه "تحت عنوان: أول ظهور علني لزوجة ولي العهد السعودي، نشرت صورة تم التعليق عليها بطريق الخطأ، بأنها للأميرة سارة بنت مشهور، حرم بن سلمان".

وجاءت الصورة التي نشرتها الصحيفة ضمن فعاليات "المشراق 2" الذي أقيم تحت رعاية زوجة بن سلمان، في مركز الملك عبد العزيز بالعاصمة الرياض.

الصحيفة الكويتية أشارت إلى أنه تبين فيما بعد أن "الصورة التي جرى تداولها تعود للناشطة في شؤون المرأة هالة كاظم".

وأكدت الصحيفة أن نشر الصورة جاء عن طريق الخطأ، مقدمة اعتذارها "عن هذا الخطأ غير المقصود".

وتناقلت العديد من وسائل الإعلام الخبر نقلاً عن الصحيفة الكويتية، معرّفين صورة للناشطة هالة كاظم على أنها الأميرة سارة بنت مشهور.

ويحاول ولي عهد السعودية إبعاد عائلته عن المشهد السياسي منذ وصوله إلى منصبه في منتصف 2017، ولم يظهر منهم سوى أحد أولاده.