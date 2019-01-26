شكرا لقرائتكم خبر عن أغاني نسمان تفضح الخيانة القطرية في غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365.. عرى الفنان علي نسمان تطبيع عصابة الدوحة القذر مع الصهاينة من خلال نشره لأغنية تسخر من أموال الدوحة المباركة من قبل دولة الاحتلال، منتقدًا خلالها دخول مبعوث تميم، محمد العمادي، عبر إسرائيل إلى قطاع غزة دون تنسيق مع حكومة أبو مازن لتمويل حماس.

وشن نسمان هجوما على مبعوث دويلة الإرهاب ودوره المشبوه في القطاع، راصدًا التعاون الخبيث بين الدوحة وتل أبيب، حيث أن قطر قد ربطت إرسال أموالها إلى غزة بتسليم ببصمات الفلسطينيين وهذا لكي تسلمها إلى أسيادها في إسرائيل، وهو ما أثار القلق والتوتر داخل القطاع حول مستقبل موظفي غزة.

إلى ذلك، أشعلت الأغنية الساخرة غضب عصابة الدوحة لأنها فضحت كل ألاعيبها الخبيثة وعرت دورها المشبوه، فأمرت أذنابها في حركة حماس المصنفة إرهابية بمعاقبة الفنان الفلسطيني واعتقاله بسجونها، لتكتمل بذلك الفضيحة القطرية الصهيونية، ويظهر حقيقة الدور الذي تؤديه عصابة الدوحة لصالح دولة الاحتلال وللقضاء على الفلسطينية.

يشار إلى أن حماس عادت وأفرجت عن نسمان بعد ضغط شعبي كبير.