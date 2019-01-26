خاص- هبة طوجي لا تتوقف عن إبهار جمهور “نوترو دام دو باريس”

بعد اكثر من عامين على تأديتها دور “ازميرالدا” في مسرحيةNotre Dame de Paris، خطفت النجمة اللبنانية العالمية هبة طوجي الانظار خلال عروض المسرحية العالمية في ستاد لندن.

المسرحية، وهي قصة من تأليف فيكتور هوغو، تعتبر من اهم المسرحيات في التاريخ الفرونكوفوني، بدأت عروضها في لندن يوم الاربعاء 23 كانون الثاني ومستمرة حتى 29 منه.

الا ان ازميرلدا الشرق الاوسط لم تتوقف عن ابهار الجمهور بأدائها الرائع وصوتها الذي يصدح في اهم المعالم الثقافية في العالم.

ومنذ العرض الاول في لندن لم تتوقف المواقع والصحف العالمية في مدينة الضباب من كيل المديح في حق هبة طوجي التي تستحقه عن جدارة، حيث ان صحيفة “ديلي ميل” العالمية وصفتها بالديفا، اضافة الى عشرات المواقع التي تحدثت عن اللبنانية المذهلة هبة طوجي نذكر منها:Incoventgarden.com / Theatreweekly.com / Musicaltheatrereview.com /Thereviewhub.com / Officialtheatre.com / Londontheatre.co.uk

وكانت هبة طوجي قد قامت مع فريق عمل المسرحية في جولة فنية ضخمة في عدد كبير من الدول من فرنسا، تايوان، لبنان، سويسرا، بلجيكا، تركيا، و 14 عرضاً ناجحاً في روسيا (في موسكو في قصر الكرملين الأسطوري، وفي سانت بطرسبرغ). وفي كندا في جولة كبيرة شملت مونتريال، كيبيك، trois rivieres واوتاوا حيث نفذت جميع البطاقات التي تم طرحها قبل العروض.

مرة جديدة، استطاعت “طوجي” ان ترفع اسم لبنان عالياً وان يكون اداؤها وحضورها وصوتها محط انظار أهم النقاد في العالم. فكسبت الرهان وبانتظار جولة جديدة من النجاح.