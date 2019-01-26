هيفاء ماجيك تتشاجرُ مع مُخرجة كليبها الأول.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانةُ هيفا ماجيك، "المتحوّل الجنسي الشهير"، وشبيهةُ النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، عن انتهائها من تصوير أول فيديو كليب لها.

واعتذرت هيفا لجمهورها، مشيرةً إلى أنها انشغلت عنهم الفترة الماضية، وأنها قصّرت في حقهم، مضيفةً: "آسفة لعدم ردي على من اتصل بي، لقد كنت في غيبوبة بسبب تعبي على كليب أنا مجنونة".

وتابعت: "أبشركم أنني لم أقم بتصوير آخر لوك في الكليب، بعدما تشاجرت مع المخرجة"، موضحةً أن السبب وراء ذلك برودة الجو وأنها استعانت بشخص آخر لتصوير اللوك مكانها.

وأشارت إلى أن أجواء التصوير كانت ممتعةً، وأحسّت أنها صُوِّرت بطريقة متميّزة في أول فيديو كليب مصوّر لها.

وكشفت عن ذهابها للدكتور توني، لإجراء جراحة تجميلية في وجهها، لأنها تحسُّ أن رأسها أكبر من جسدها.

يُذكر أن "هيفا" هي أشهر متحوّل جنسي في لبنان، أجرت العديد من عمليات التجميل، بعد أن خضعت للعملية الأولى المتعلقة بتحوّلها جنسيًا، لتمتهن الغناء بعد ذلك.