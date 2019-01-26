شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة طاهرة تخوض تجربتها الأولى فى التمثيل مع "ولد الغلابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض المطربة المغربية طاهرة تجربتها الأولى فى التمثيل من خلال مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث استعان بها المخرج محمد سامى لتقديم أحد الأدوار المهمة فى العمل وبدأت فى تصوير مشاهدها قبل أيام.



طاهرة مع محمد سامى

"ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى وبطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومى عمر وإنجى المقدم وهبة مجدى وإدوارد وكريم عفيفى وسامية الطرابلسى وصفاء الطوخى وفايق عزب وهادى الجيار وريم سامى وعفاف رشاد، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

وقدمت طاهرة أكثر من أغنية مصورة على طريقة الفيديو كليب آخرها "الواد دا مز"، و"يا خطير"، "اتظلمت معاك"، اضافة إلى طرحها ألبوم عنوان "لو نتقابل" قبل 3 سنوات، فيما قدمت تجربة تمثيلية صغيرة فى حلقة من حلقات برنامج SNL بالعربى قبل عامين.



طاهرة