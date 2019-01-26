- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة طاهرة تخوض تجربتها الأولى فى التمثيل مع "ولد الغلابة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض المطربة المغربية طاهرة تجربتها الأولى فى التمثيل من خلال مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث استعان بها المخرج محمد سامى لتقديم أحد الأدوار المهمة فى العمل وبدأت فى تصوير مشاهدها قبل أيام.
طاهرة مع محمد سامى
"ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى وبطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومى عمر وإنجى المقدم وهبة مجدى وإدوارد وكريم عفيفى وسامية الطرابلسى وصفاء الطوخى وفايق عزب وهادى الجيار وريم سامى وعفاف رشاد، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.
وقدمت طاهرة أكثر من أغنية مصورة على طريقة الفيديو كليب آخرها "الواد دا مز"، و"يا خطير"، "اتظلمت معاك"، اضافة إلى طرحها ألبوم عنوان "لو نتقابل" قبل 3 سنوات، فيما قدمت تجربة تمثيلية صغيرة فى حلقة من حلقات برنامج SNL بالعربى قبل عامين.
طاهرة
المطربة طاهرة
كانت هذه تفاصيل خبر المطربة طاهرة تخوض تجربتها الأولى فى التمثيل مع "ولد الغلابة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.