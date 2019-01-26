خالد الحلفاوي يكشف سبب عدم نجاح "خلاويص" و"يا تهدي يا تعدي" وحكايته مع "نادي الرجال السري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – ضياء مصطفى

قال المخرج خالد الحلفاوي إنه لا يخطط أن يكون مخرجا كوميديا، مشيرا إلى أن الأمر كله يتوقف على إعجابه بالسيناريو من ضمن الأعمال المعروضة عليه.

وأوضح الحلفاوي، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عقب انتهاء العرض الخاص لفيلم نادي الرجال السري، أن عدم نجاح فيلمي "خلاويص" و"يا تهدي يا تعدي" يعود إلى عدة أسباب منها توقيت العرض أو الإفيش لم يجذب الجمهور أو تعودهم على بعض الأبطال، بالإضافة إلى الأعمال المعروضة مع الفيلمين.

وأشار مخرج "نادي الرجال السري" إلى أن الفيلم كان مكتوبا بالأساس لكريم عبدالعزيز، وجرى عرضه عليّ وأعجبت به ووافقت، وتم اختيار باقي فريق العمل.

وأوضح أنه يدخل قريبا تصوير مسلسل من بطولة دنيا سمير غانم، لعرضه في رمضان المقبل، لافتا إلى أن الاسم لم يحدد بعد، ومن تأليف أيمن وتار وشريف نجيب.