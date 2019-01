كواليس جديدة من الفيلم المرتقب "Once Upon a Time in Hollywood"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب: نشر النجم ليوناردو دي كابريو صورًا جديدة من فيلم الإثارة والتشويق المنتظر "Once Upon a Time in Hollywood"، الذي يشارك في بطولته إلى جانب نخبة من نجوم السينما العالمية، على رأسهم النجم براد بيت، ومارجو روبي، وآل باتشينو، للمخرج الحائز على جائزة الأوسكار، كوانتين ترانتينو. وأظهرت الكواليس عددا من المشاهد الخاصة بالفيلم، منها دي كابريو في شخصية "ريك دالتون" وهو يحمل سلاحا ويبدو أنه مشترك في معركة ما، وصورة لبراد بيت في شخصية "كليف بوث" وهو مسترخي بإحدى العربات، وصورة لمارجو روبي في شخصية "شارون تيت". وتدور أحداث الفيلم عن ممثل مغمور وبديله، اللذين يتجهان لهوليوود من أجل الشهرة والمجد، ليكتشفا وقوعهما وسط عدد من المذابح الخاصة بعائلة مانسون الشهيرة بنهاية فترة الستينيات بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ومن المقرر أن يعرض تجاريا في شهر يوليو من العام الجاري. يذكر أن كوانتين ترانتينو لديه عدد من المشاريع السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها الجزء الثالث لسلسلة الأكشن خاصته "Kill Bill"، إلى جانب الجزء الجديد من سلسلة الخيال العلمي الشهيرة "Star Trek"، والذي لم يتم الإعلان عن الميعاد النهائي لطرحه تجاريا.

