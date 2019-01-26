بالفيديو| دياب يكشف سبب عدم دعوة أصدقائه على عقد قرانه​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الفنان محمد دياب الشهير بدياب العو، خلال لقائه في برنامج " سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة " أون إي"، إن الفنان أمير كرارة اتصل به أثناء كتب كتابه.

وأضاف "دياب" أن أمير كرارة قال له : " أنت بتتجوز ولا دا مشهد من مسلسل، فرد دياب "لما أخلص كتب الكتاب هتصل بيك"

واستطرد دياب : " الحقيقة صحيت من النوم لقيت نفسي عايز اتجوز، وده اللي خلاني ماعزمش حد في كتب الكتاب".

يُذكر أن الفنان محمد دياب عمل مع الفنان أمير كرارة في مسلسل " كلبش"، وحقق نجاحا كبيرًا بشخصية زناتي، المسلسل عرض في رمضان 2017، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.