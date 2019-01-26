بالملابس الرياضية.. جلسة تصوير جديدة لديانا حداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ديانا حداد عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" جلسة تصوير جديدة خصعت لها.

وظهرت ديانا في الجلسة بملابس رياضية في الشارع، وعلقت عليها: "لا أغير حياتي من أجل شخص، بل أغير ألفّ شخص من أجل حياتي "

يُذكر أن الفنانة ديانا حداد، تواصل التحضير لأغنية سعودية جديدة تسعى لطرحها خلال الفترة القادمة، ونفت الفنانة ديانا حداد، الأخبار التي تم تداولها مؤخرا وتفيد بزواجها موضحة أنها شائعة لا أساس لها من الصحة.