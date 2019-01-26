منى الشاذلي تحكي قصة صورة نادرة جمعتها بهنيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الإعلامية منى الشاذلي عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة نادرة لها مع الفنان محمد هنيدي.
وحكت منى الشاذلي قصة الصورة قائلة: " متأكدة إن هنيدي مش فاكر الصورة دي، وواضح كمان إن هنيدي كان مكلف فى اللبس زيي بالظبط، يوم الصورة دي كان عندي امتحان أيام الجامعة، وكنت أنا اللي هقدم الحفلة وماكنش فيه وقت ولميت شعري ونزلت بسرعة".
وأضافت منى الشاذلي:" فاكرة كويس إن الفستان ده كنت شارياه من فلوس شغل الصيف، لأن أنا كنت بشتغل في إجازة الصيف، فاكره كويس جداً إن في الحفلة دي محمد هنيدي موتنا من الضحك، اتكلم وضحكنا وغنالنا، كانت ذكرى حلوة جداً .. تحية لهنيدي وتحية للصورة".
يُذكر أن الفنان محمد هنيدى يعرض له حاليا مسرحية " 3 أيام في الساحل"، من بطولته مع ندا موسى، ومها أبو عوف، وبيومي فؤاد، وإخراج مجدى الهواري.
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