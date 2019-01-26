دياب: “صحيت من النوم عايز اتجوز”.. شاهد تعليق احمد السقا الساخر!

كتب امير فتحي في السبت 26 يناير 2019 06:54 صباحاً -

علق الفنان المصري دياب، على عقد قرانه بشكل مفاجئ دون الإعلان مسبقًا وعتاب النجم أمير كرارة له لعدم دعوته على حفل الزفاف، قائلًا: “أنا قاعد بكتب الكتاب ولقيت كرارة بعتلي صورة على الموبايل والمأذون جنبي وبيسألني هو ده مشهد في عمل جديد ولا بجد”.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج “سهرانين”، المذاع عبر فضائية “ON E”، مع الفنان أمير كرارة، أمس الجمعة، “بعتله رسالة صوتية وقلت له لا أنا بتجوز وهكلمك على طول دلوقتي”.

وأوضح أنه اتخذ القرار بشكل مفاجئ ودون ترتيب مسبق، معقبًا: “أنا صحيت من النوم عايز أتجوز، ولو مكنتش اخدت القرار في نفس اليوم كان جايز أغير رأيي”.

وقد علق احمد السقا على كلام بطريقة ساخرة على كلام دياب قائلا: “او جايز ما كانش يجيلك نوم”.

واحتفل الفنان دياب بحفل زفافه على مذيعة الراديو هاجر الإبياري، في السابع من أكتوبر الماضي، بأحد فنادق القاهرة، والحفل اقتصر على الأهل والمقربين.