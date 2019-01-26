شاهد… ام كلثوم تظهر على مسرح العلا في السعودية بفضل تقنية الهولوغرام

كتب امير فتحي في السبت 26 يناير 2019 06:54 صباحاً -
ظهرت أم كلثوم مساء أمس، على المسرح في مدينة العلا السعودية ضمن مهرجان شتاء طنطورة، بفضل تقنية الهولوغرام وهي خاصية تظهر صورة مجسمة ثلاثية الأبعاد للأشخاص.
وقدم العديد من الأغاني لكوكب الشرق التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين، كما شارك في الحفل العازف الرئيسي في حفلات أم كلثوم فاروق سلامة بمعزوفة من أغاني الست.
وتفاعل رواد موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مع الحفل ودشنوا هاشتاج يحمل اسم «#أم_كلثوم_في_العلا»، جاء ضمن الأكثر تداولًا على الموقع.
وقال أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي: «فيه واحد جنبي يسألني أم كلثوم ماتت ولا باقي عايشة وشو الحل معه»، بينما قال آخر «والله السعوديين ماخلوا شي بنسبق أهل الصين بإذن الله أجل أم كلثوم في الطنطورة مباشر».
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