شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإفراج عن ابنها.. والدة سعد لمجرد تعود للتمثيل بمسرحية "من المسئول؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الفنانة نزهة الركراكى، والدة المطرب المغربى سعد لمجرد، للساحة الفنية مرة أخرى بعد فترة غياب طويلة، بسبب أزمات ابنها المتكررة خلال الفترة الأخيرة، بعد اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية بباريس.

وقررت الفنانة المعروفة فى بلاد المغرب العربى، المشاركة فى عمل مسرحى جديد بعنوان "من المسئول؟"، وتستعد حاليا مع أعضاء فرقة المسرح الوطنى للقيام بجولة وطنية داخل مدن المغرب، بالعمل المسرحى الجديد.

وكشفت نزهة فى تصريحات صحفية لوسائل إعلام مغربية، إنها تعتبر المسرح بيتها الأول وأنها سعيدة بالعودة إليه بعد مدة من الغياب تزيد عن السنتين، موجهة رسالة شكر للجمهور المغربى.

الجدير بالذكر أن مسرحية "من المسئول؟" لفرقة المسرح الوطنى، كان متوقعا عرضها منذ فترة طويلة، لكن جاء تأخيرها بسبب المحنة التى مرت نزهة الركراكى وزوجها الفنان البشير عبده، على خلفية اعتقال ابنهما سعد لمجرد وحبسه فى فرنسا بتهمة الاغتصاب.

نزهة الركراكى، واحدة من أبرز ممثلات الجيل الثانى في الساحة الفنية المغربية، متزوجة من المغنى البشير عبدو، لديها ابنان هما على لمجرد والمطرب سعد لمجرد.