شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة USA تجدد مسلسل Suits للموسم التاسع والأخير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اليوم شبكة USA الأمريكية أنها جددت المسلسل التلفزيوني Suits للموسم التاسع والأخير، وتتركز أحداث الجزأين حول محامي يعمل فى شركة محاماة بـ مدينة نيويورك، والتي تعمل على معالجة قضايا الشركات الكبرى، ويتولى بطولة الجزأين الممثلين جابرييل ماخت، ريك هوفمان، سارة رافرتي، دوللي هيل، أماندا شول، وكاثرين هيجل.
وقد بدأت شبكة USA العمل على 10 حلقات للموسم التاسع والأخير من Suits، بعدما بدأ الموسم الثامن من المسلسل بالأمس، وفقا لما نشره موقع " tvseriesfinale ".
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