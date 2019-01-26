شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "أفراح إبليس 2" لجمال سليمان بعد شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت الجهة المنتجة للجزء الثانى من مسلسل "أفراح إبليس" للنجمين جمال سليمان وصابرين على عرضه بعد موسم دراما رمضان المقبل، وتصل حلقاته إلى 60 حلقة.
مسلسل "أفراح إبليس 2" بطولة جمال سليمان وصابرين ومحمود عبدالمغني وكمال أبورية ومنى عبدالغني ومحمد عادل وهنادي ومجموعة كبيرة من النجوم والوجوه الشابة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عن قضايا الصعيد المتنوعة، ويناقش أيضا قضية الإرهاب وضرورة مساندة الدولة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
كان الجزء الأول قد عرض عام 2009، وحقق نجاحًا كبيرًا، ودارت أحداثه حول "همام" جمال سليمان، رجل الأعمال الصعيدى، الذى يقع فى غرام الخادمة "دهب" بعدما أحضرتها زوجته جملات لتعطف عليها، وفى نفس الوقت يحاول السيطرة على تجارة الحديد من خلال علاقاته بشخصيات مهمة فى القاهرة.
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