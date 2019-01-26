شاهد… احمد السقا توقف عن لعب PUBG: “هي ناقصة جنان؟”

كتب امير فتحي في السبت 26 يناير 2019 05:22 صباحاً -
قال الفنان المصري أحمد السقا، إنه توقف عن لعب ” PUBG ” ، قائلا:” هيا ناقصه جنان، أنا خلعت من الموضوع ده”.
وأضاف ” السقا” في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج ” سهرانين” المذاع على قناة ” أون إي”، قائلا:” التكنولوجيا بتنرفزني، عشان انا صوابعي تخينة فبدوس على شاشة الموبايل كلها”.
وفي سياق آخر، قال ” السقا” قائلا:” انا مبعرفش أطبخ أي حاجة، ولو سبتني في البيت لوحدي لمدة 10 أيام هموت من الجوع والعطش”.
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