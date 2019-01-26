شكرا لقرائتكم خبر عن 104 مليون دولار حصيلة إيرادات فيلم The Mule بعد شهر من عرضه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم The Mule إيرادات وصلت إلى 104 مليون دولار أمريكى، بعد شهر من طرحه بالولايات المتحدة، وانقسمت الإيرادات بين 98 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 6 مليون دولار حول العالم.
فيلم The Mule من إخراج كلينت ايستوود، وتأليف نيك شينك، وإنتاج وارنر برزر، وبطولة برادلى كوبر، تايسا فارميجا، كلينت ايستوود، مايكل بينيا، لورنس فيشبورن، أليسون ايستوود، كليفتون كولينز جونيور، ديان ويست، ماني مونتانا، جيل فلينت، نويل جوجليمي.
الفيلم تدور قصته حول القبض على باحث في مجال الزراعة، البالغ من العمر 90 عامًا، والناجى من الحرب العالمية الثانية، أثناء نقله "كوكايين" بـ 3 ملايين دولار عبر ميتشجان إلى المكسيك.
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