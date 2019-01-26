بالفيديو ..الإمارات تتوج محمد رمضان سفيرا للأمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -الخليج 365:

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام "مقطع فيديو في أثناء تسلمه درع مبادرة العلاج الغذائي التطوعي.

وعلق رمضان: "شكرا لدولة الإمارات الشقيقة.. كنت أتمنى أتواجد في الاحتفالية في دبى، لكن نظرا لانشغالي لم اتمكن من الحضور.. سفير الأمل".

وأعرب محمد رمضان سعادته بالتكريم: قائلا: "سعيد بتكريمي كسفير الأمل، من قبل مبادرة العلاج الغذائي للعمل التطوعي، للعام الرابع على التوالي".

يذكر أن محمد رمضان طرح منذ فترة كليب أغنية "مافيا " عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من إخراج ياسر سامي، وكلمات محمد الفنان وشيندى وكنكا، وتوزيع إسلام الأبيض والمدفعجية ومونتي.

ويشارك رمضان، في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "زلزال"، من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج إبراهيم فخر.