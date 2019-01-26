بعد غناءها تتر مسلسلها.. وصلة غزل بين نادين نسيب وشيرين عبد الوهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن سعادتها باختيار الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، لغناء تتر مسلسلها "خمسة ونص"، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل. نادين قالت فى رسالتها لشيرين عبد الوهاب عبر حسابها على "تويتر": "اللبناني منك حيطلع عسل يا قنبلة رمضان بحبك اوي حتنورى المسلسل".

شيرين عبد الوهاب شيرين عبدالوهاب، ردت على تغريدة نادين عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، قائلة: "اللبنانى طول عمره عسل بأهله وإن شاء الله المسلسل ناجح بوجودك فيه". يذكر أن شيرين عبد الوهاب، ستغنى تتر مسلسل "خمسة ونص"، الذى تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وستكون باللهجة اللبنانية، وتحمل اسم "يا بتفكر يا بتحس"، وهى من كلمات على المولى، وألحان صلاح الكردى.

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