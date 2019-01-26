شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر لمسلسل Broad City الذى يعرض اليوم على شبكة Comedy Central والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شبكة Comedy Central تريلر دعائى جديد للموسم الخامس والأخير من مسلسل Broad City، وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى حول اثنين من أفضل الأصدقاء إيلانا وآبى في العشرينات من عمرهما يعيشان فى مدينة نيويورك، ثم يتعرضان بشكل مفاجئ لأحداث متلاحقة، تغير حياتهما. ويضم المسلسل فريق الممثلين إيلانا جليزر، أبي جاكوبسون، هانيبال بوراس وجون جيمبرلينج وستيفن شنايدر وأرتورو كاسترو وبول دابليو داونز وكريس جيتارد ونيكول دريسبل.

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