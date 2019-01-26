شكرا لقرائتكم خبر عن ثعبان ضخم.. شاهد مقالب "أوس أوس" فى نجوم مسرح مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، عدد من المقالب الفكاهية لزملاءه نجوم فرقة مسرح مصر.

حيث اختار أوس أوس للمقلب ثعبان ضخم، قام بوضعه خلسة ليتفاجئ به محمد أنور، فور خروجه من الغرفة، وأصيب بنوبة هلع فور رؤيته، وسط ضحك أوس أوس.

ولم يكتف "أوس أوس" بأنور كضحية لهذا المقلب المرعب، فعاد ليكرره مع النجم على ربيع والفنان محمد عبد الرحمن، فى أثناء تواجدهما بسيارتهما.

يذكر أن الفنان محمد أسامة، يشارك في مسلسل "هوجان"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم، بطولة الفنان محمد عادل إمام، صلاح عبدالله، رياض الخولى، أوس أوس، من تأليف محمد صلاح العزب وإنتاج شركة "سينرجى".