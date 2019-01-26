نشرة هوليوود| سيلين ديون تزور "مولان روج" ورامي مالك في جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مروان الطيب:

يقدم موقع "الخليج 365" نشرة يومية بأبرز أخبار نجوم هوليوود، يتناول فيها أهم ما يطرأ على حياتهم الشخصية وجديد أعمالهم الفنية.

وفي النشرة التالية نقدم لكم مجموعة متنوعة من أخبار رامي مالك، بري لارسون، بريانكا شوبرا، مايلي سايرس، سبايك لي، بلاك بانثر، وآخرين.