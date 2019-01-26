هنا الزاهد صحبة شقيقتها وميريام فارس بـ"قبعة".. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. "الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة.. ميريام فارس نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت ميريام في الصورة بقبعة علي رأسها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها. بسمة بوسيل نشرت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بسمة بشكل أنيق، مرتدية قبعة ونالت الصورة إعجاب متابعيها. دانا حمدان نشرت الفنانة دانا حمدان صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت دانا في الصورة بإطلالة جذابة، مرتدية نظارة وبنطلون جلد، ونالت الصورة إعجاب متابعيها. أنابلا هلال نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت "هلال" في الصورة بفستان بترولي طويل، ونالت الصورة إعجاب متابعيها. ريهام أيمن نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها. تامر هجرس نشر الفنان تامر هجرس صورة جمعته بوالدته عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيه. مريم أوزورلي نشرت النجمة التركية مريم أوزورلي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها. رانيا الملاح نشرت الممثلة السورية رانيا الملاح صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت رنا في صورة سيلفي، ونالت الصورة إعجاب متابعيها. هنا الزاهد نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جمعتها بشقيقتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها. نسرين أمين نشرت الفنانة نسرين أمين صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت نسرين في الصورة بإطلالة أنيقة، وعلقت بقولها: "لحظة انتظار السوشي".

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