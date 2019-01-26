محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365، أمس الجمعة، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بالفنانة نادين لبكي ، ورقص الفنان عمرو دياب مع دينا الشربيني في دبي، وفيلم وثائقي عن مايكل جاكسون يتسبب في أزمة، وحكاية الموسيقى والاستعراضات في أفلام يوسف شاهين، ومنع بطل فيلم "روما" من حضور الأوسكار و"Netflix" تتدخل لحل الأزم، وغيرها. ونرصد لكم أبرز ما تم نشره:

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية|رقص "الهضبة" ودينا الشربيني و"شطة" يسخر من محمد رمضان ونبيل فاروق يهدي روايته لتركي اَل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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