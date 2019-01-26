خالد عبد الرحمن يتألق في “فرسان القصيد” بأجمل اغانيه… فيديو

كتب امير فتحي في السبت 26 يناير 2019 12:55 صباحاً -

حلّ النجم السعودي خالد عبد الرحمن ضيفاً على الحلقة الثانية من العروض المباشرة، من برنامج “فرسان القصيد جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي”، حيث قدم مجموعة من أجمل أغنياته وسط تفاعل جماهيري كبير، عند أدائه أغنيات “تذكار”، “وجه السعد”، و”لو بكيت”.

وجرى الإعلان عن أسماء العشرة الذين سيشاركون في الحلقة المباشرة الثالثة، وهم على الشكل التالي: 4 متسابقين من المملكة العربية السعودية عن الشعر النبطي وهم محمد الحمادي، عبد الله المسيلي، أشواق العمري وثاني الدهمشي. وفي فن الشيلات كل من طلال الحريجي من الكويت، وفلاح المسردي من السعودية. وعن فئة شعر المحاورة مشتركان سعوديان هما كامل الحليلي وعبد الله الحريري، فيما يتنافس عن فئة الشعر الشعبي العربي تريدي حمزة من الجزائر وسعيد ضاهر من لبنان.

ويُعرض برنامج”فرسان القصيد- جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي” مباشرة على MBC1، كل خميس في تمام الساعة 9:30 بتوقيت السعودية، وتذيعها تزامنا MBC FM.