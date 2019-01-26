شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سعد الصغير و أمينة فى حفل كامل العدد بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب سعد الصغير، حفلا غنائيا بالقرية العالمية فى دبى شاركته فيه المطربة أمينة.

وأعرب سعد الصغير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على الحفلة والتى حوالى 3 ساعات بناء على طلب جمهوره .

وقدم عدد كبير من أغانيه ضمن الحفلة من ضمنها "العنب العنب" و"الليلة ولعة" "النهاردة فرحى ياجدعان"، وغيرها من الأغانى التى تفاعل معها الجمهور بالهتاف والتصفيق .

















































من ناحية أخرى كانت أخرى حفلات سعد الصغير، فى دولة سوريا الأسبوع الماضى، حيث أحيا عددا من الحفلات الفنية فى إطار الاحتفالات بأعياد الميلاد والكريسماس.

يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير هو مسلسل "30 ليلة وليلة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، هو من بطولة شيماء سيف وبدرية طلبة ووائل علاء وحسام داغر ويضم عددًا من النجوم الذين يظهرون من خلاله كضيوف شرف.