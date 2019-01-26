ميرفت أمين ودلال عبد العزيز داخل مصنع حديد وصلب مع "أعز الولد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورت النجمة دلال عبد العزيز مشاهدها فى فيلم "أعز الولد" اليوم الجمعة فى حلوان بأحد مصانع الحديد والصلب وجمعت المشاهد بينها وبين النجمة ميرفت أمين وشيرين وانعام سالوسة. وتم الاستقرار على عدد كبير من ضيوف الشرف ليظهروا ضمن أحداث عمل النجمتين ميرفت أمين ودلال عبد العزيز، حيث تم الاتفاق مع منى زكى وريهام عبد الغفور وأورى جودة، وعمرو يوسف، ورجاء الجداوى، لتظهرن فى أحداث الفيلم، وعمرو سلامة المخرج والفيلم من إخراج سارة نوح. يذكر أن فيلم "أعز الولد" تدور أحداثه حول 4 جدات يواجهن العديد من الضغوضات مع الأطفال، ويحاولن العيش بطريقة سلسلة وبسيطة بشكل درامى وكوميدى فى إطار مشوق، ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب ميرفت أمين ودلال عبد العزيز الفنانة شيرين والفنانة إنعام سالوسة.

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