الفن في أسبوع| ناهد السباعي تكشف سبب هروبها ليلة زفافها ووفاة فنانة على المسرح ومنة فضالي تستغيث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر موقع الخليج 365، خلال الأسبوع الماضي، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بتهديدات الفنانة منة فضالي، وتصريحات ناهد السباعي عن هروبها في ليلة زفافها، وسلمى حايك تهنىء مخرجة "كفر ناحوم"، وانهيار أحمد سعيد عبد الغني في عزاء والده وغيرها.

ونرصد لكم أبرز أحداث الفن في أسبوع.

فيديو.. وفاة فنانة روسية أثناء غنائها على المسرح

توفيت الفنانة الروسية فانيا خليلوفا، أثناء غنائها في حفل على خشبة مسرح مدينة "أوليانوفسك" الروسية.. وإليكم التفاصيل.

ناهد السباعي: "أنا مجنونة".. وهذا سبب هروبي ليلة زفافي

قالت الفنانة ناهد السباعي، في تصريحات صحفية لمجلة "لها"، إنها عقدت قرانها قبل حفل الزفاف بأسبوع حتى تستطيع هي وزوجها السفر والاحتفال في العين السخنة.. وإليكم سبب هروب ناهد السباعي.

بالفيديو| في أحدث كليباته.. مجدى شطة يسخر من محمد رمضان بهذه الطريقة

أطلق المطرب الشعبي مجدي شطة أحدث كليباته "مفيش حد فينا نمبر وان"، الذي يسخر فيه من كليبات المطرب محمد رمضان.. وإليكم التفاصيل.

بعد إشادتها بفيلمها "كفر ناحوم".. نادين لبكي توجه الشكر لسلمى حايك

حرصت المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، على توجيه الشكر للنجمة المكسيكية العالمية، سلمى حايك، بعد إشادتها بفيلمها "كفر ناحوم"، الذي ترشح مؤخراً لجائزة الأوسكار "كأفضل فيلم أجنبي"،وإليكم التفاصيل .

منة فضالي تستغيث بالجمهور: "واحد شكله غريب اتهجم على بيتنا"

استغاثت الفنانة منة فضالي، بأصدقائها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، بعد تعرض منزلها لهجوم من مجهول.. وإليكم التفاصيل.

بالفيديو| رقص عمرو دياب ودينا الشربيني على نغمات "بحبك أنا"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان عمرو دياب ودينا الشربيني، أثناء رقصهما على أغنيته الشهيرة " بحبك أنا".. وإليكم التفاصيل.

يتفاوض مع "الزعيم" و22 مسرحية لهنيدي.. تفاصيل خطة تركي اَل الشيخ الفنية بالسعودية

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأربعاء الماضي للحديث عن خطته في هيئة الترفية، أنه وجه الدعوة للفنان عادل إمام، لإقامة مسرحيات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.. وإليكم التفاصيل.

هكذا علق معز مسعود على صورته مع شيري عادل

نشر الداعية الإسلامي معز مسعود، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، صورة له مع زوجته الفنانة "شيري عادل".. وإليكم التفاصيل.

خاص| والدة منة شلبي تغادر المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

تعرضت الفنانة زيزي مصطفى، مؤخرًا لوعكة صحية، دخلت على إثرها أحد المستشفيات، ورافقتها في رحلة علاجها ابنتها الفنانة منة شلبي.وإليكم التفاصيل

بالصور.. انهيار الفنان أحمد سعيد عبدالغني في عزاء والده

أقيم عزاء الفنان الكبير سعيد عبدالغني يوم الأحد الماضي، بمسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد.. وإليكم التفاصيل.