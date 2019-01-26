يستكمل فيلم والده.. هيثم أحمد زكي يستعد لتصوير "كابوريا 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان هيثم أحمد زكي للعودة إلى السينما مرة أخرى بفيلم "كابوريا 2"، بعد أن كانت آخر أفلامه "الكنز" الذي تعاون فيه مع المخرج شريف عرفة.

فيلم "كابوريا 2" من سيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل، الذي أعلن عن الفيلم، في بيان، لم يكشف فيه عن أي تفاصيل أخرى لحين بدء التصوير.

ومن المعروف أن فيلم "كابوريا" قدمه الراحل أحمد زكي عام 1990، وشاركته البطولة الفنانة رغدة، حقق نجاحا كبيرا في ذلك الوقت.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان هيثم أحمد زكي مسلسل "كلبش 2" الذي عرض رمضان الماضي، وهو من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمي.