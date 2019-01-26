سعيد شيمي يطلب من حضور "ساويرس الثقافية" الوقوف دقيقة حدادًا على روح أسامة فوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير - هاني رجب:

طلب مدير التصوير سعيد شيمي من حضور حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية، في دورتها الـ14، والذي أقيم مساء الجمعة 25 يناير في دار الأوبرا، الوقوف دقيقة حدادًا على روح المخرج أسامة فوزي، الذي غادرنا قبل أيام.

يُذكر أن أسامة فوزي شارك كعضو لجنة تحكيم في مسابقة ساويرس الثقافية فئة "أفضل سيناريو فرع أول كبار الكتاب"، والتي ذهبت "مناصفة" للمخرجة هالة خليل عن سيناريو "شرط المحبة" والسيناريست وسام سليمان عن سيناريو "بنات روزا".

الحفل شهد حضور رجل الأعمال سميح ساويرس، رجل الأعمال نجيب ساويرس، الفنانة ليلى علوي، الفنانة يسرا، الفنان صبري فواز، الفنانة بسمة، مدير التصوير سعيد شيمي، الفنانة شيرين رضا، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة حلا شيحة، المخرج أمير رمسيس، الفنان أحمد داوود، الناقد طارق الشناوي، السيناريست تامر حبيب.

كانت مؤسسة ساويرس أعلنت عن فتح باب التقديم للمسابقة، خلال الفترة من 17 يوليو حتى 26 أغسطس 2018، وشهدت الجائزة تفاعلًا واسعًا من قِبل الأدباء والكتاب من مختلف المجالات والفئات العمرية، إذ تلقت أمانة الجائزة هذا العام 615 عملًا أدبيًا، وقد تنوعت الأعمال حسب فروع الجائزة ما بين الرواية والمجموعات القصصية، والسيناريو السينمائي، والنص المسرحي، والنقد الأدبي.

يُذكر أنه تم الإعلان عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو، في 5 يناير 2019.