سميح ساويرس: "جائزة ساويرس الثقافية" تكمل مسيرة شمس الإتربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير - هاني رجب:

أعرب رجل الأعمال سميح ساويرس، عضو مجلس أمناء جائزة ساويرس للتنمية الاجتماعية، عن سعادته باستمرار جائزة ساويرس الثقاقية لـ14 دورة.

وتابع في كلمة ألقاها في ختام حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم بدار الأوبرا مساء الجمعة 25 يناير "سعيد فعلًا ان الجائزة بقالها 14 سنة، حاجة تحسس الواحد إنه عجز".

وأضاف "حاولنا تقليص مدة الحفل عن كل عام، لكن الواضح أن عدد الجوائز ومن يستحقوا التكريم سيحتاج وقت"، وأكد أنه سيظل يتذكر صاحبة فكرة الجائزة شمس الإتربي "لولاها لم تكن ستظهر الجائزة، أكيد هي شيفانا، وسعيدة إننا بنكمل مسيرتها، شكرًا لكل اللي بيساعدوا".

الحفل شهد حضور رجل الأعمال نجيب ساويرس، الفنانة ليلى علوي، الفنانة يسرا، الفنان صبري فواز، الفنانة بسمة، مدير التصوير سعيد شيمي، الفنانة شيرين رضا، الفنانة إلهام شاهين، المخرج أمير رمسيس، الفنان أحمد داوود، الناقد طارق الشناوي، السيناريست تامر حبيب.

كانت مؤسسة ساويرس أعلنت عن فتح باب التقديم للمسابقة، خلال الفترة من 17 يوليو حتى 26 أغسطس 2018، وشهدت الجائزة تفاعلًا واسعًا من قِبل الأدباء والكتاب من مختلف المجالات والفئات العمرية، إذ تلقت أمانة الجائزة هذا العام 615 عملًا أدبيًا، وقد تنوعت الأعمال حسب فروع الجائزة ما بين الرواية والمجموعات القصصية، والسيناريو السينمائي، والنص المسرحي، والنقد الأدبي.

يُذكر أنه تم الإعلان عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو، في 5 يناير 2019.