إسعاد يونس رئيسًا شرفيًا للدورة الجديدة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الاَسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

وافقت الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس على تولي الرئاسة الشرفية لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية في دورته المقبلة التي تقام في الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل.

أعلن المخرج مجدي أحمد علي، رئيس المهرجان، أن الإعلامية إسعاد يونس أبدت حماسة كبيرة لتولي رئاسة المهرجان الشرفية في دورته الجديدة، التي تهدف إلى فتح نافذة جديدة للسينما المصرية والعربية على السينما الآسيوية التي تشهد نشاطا كبيرا حيث حققت إنجازا ضخما.

وأكد "علي" أن تولي الإعلامية إسعاد يونس الرئاسة الشرفية يعتبر خطوة مهمة ومشرفة في هذه الدورة، لما تحمله من مشوار فني وإعلامي ومحترم، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ ستعقد خلال أيام للإتفاق علي التفاصيل النهائية للدورة المقبلة، وتضم د.مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ود.درية شرف الدين وزير الإعلام السابق، والكاتب شريف الشوباشي رئيس مهرجان القاهرة الأسبق، ود.شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق