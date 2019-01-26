بالصور- ياسمين علي تغني لوردة وداليدا في حفل "جائزة ساويرس الثقافية"

محمد اسماعيل - القاهرة -

كتبت- منى الموجي:

تصوير - هاني رجب:

أحيت المطربة الشابة ياسمين علي، حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية، في دورتها الـ14، والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، مساء الجمعة 25 يناير.

وغنت ياسمين للمطربة داليدا "كلمة حلوة" وقدمن من أغاني المطربة وردة الجزائرية "بلاش الملامة" و"في يوم وليلة"، واختتمت الحفل بأغنيتها "اتفائلوا بالخير".

الحفل شهد حضور رجل الأعمال سميح ساويرس، رجل الأعمال نجيب ساويرس، الفنانة ليلى علوي، الفنانة يسرا، الفنان صبري فواز، الفنانة بسمة، مدير التصوير سعيد شيمي، الفنانة شيرين رضا، الفنانة إلهام شاهين، المخرج أمير رمسيس، الفنان أحمد داوود، الناقد طارق الشناوي، الفنانة حلا شيحة، السيناريست تامر حبيب.

كانت مؤسسة ساويرس أعلنت عن فتح باب التقديم للمسابقة، خلال الفترة من 17 يوليو حتى 26 أغسطس 2018، وشهدت الجائزة تفاعلًا واسعًا من قِبل الأدباء والكتاب من مختلف المجالات والفئات العمرية، إذ تلقت أمانة الجائزة هذا العام 615 عملًا أدبيًا، وقد تنوعت الأعمال حسب فروع الجائزة ما بين الرواية والمجموعات القصصية، والسيناريو السينمائي، والنص المسرحي، والنقد الأدبي.

يُذكر أنه تم الإعلان عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو، في 5 يناير 2019.