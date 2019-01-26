أحمد داوود يسلم جائزة ساويرس الثقافية للفائز بأفضل سيناريو فرع شباب الكتاب- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير - هاني رجب:

سلّم الفنان أحمد داوود جائزة ساويرس الثقافية بمجال السيناريو فرع ثان شباب الكتاب، للفائز في حفل أقيم بدار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الجمعة.

وفازت بالجائزة الكاتبة الشابة يمنى أكزم خطاب عن سيناريو "رقية".

الحفل شهد حضور رجل الأعمال سميح ساويرس، رجل الأعمال نجيب ساويرس، الفنانة ليلى علوي، الفنانة يسرا، الفنان صبري فواز، الفنانة بسمة، مدير التصوير سعيد شيمي، الفنانة شيرين رضا، الفنانة إلهام شاهين، المخرج أمير رمسيس، الفنان أحمد داوود، الناقد طارق الشناوي، السيناريست تامر حبيب.

كانت مؤسسة ساويرس أعلنت عن فتح باب التقديم للمسابقة، خلال الفترة من 17 يوليو حتى 26 أغسطس 2018، وشهدت الجائزة تفاعلًا واسعًا من قِبل الأدباء والكتاب من مختلف المجالات والفئات العمرية، إذ تلقت أمانة الجائزة هذا العام 615 عملًا أدبيًا، وقد تنوعت الأعمال حسب فروع الجائزة ما بين الرواية والمجموعات القصصية، والسيناريو السينمائي، والنص المسرحي، والنقد الأدبي.

يُذكر أنه تم الإعلان عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو، في 5 يناير 2019.