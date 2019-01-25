"كابوريا 2 " يجمع كريم اسماعيل وهيثم احمد زكي

كتبت - إيمان محمد

يدخل المخرج كريم اسماعيل تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة المقبلة ، حيث يعمل علي فيلم جديد مع الفنان هيثم احمد زكي وهو فيلم " كابوريا 2 " الذي قدمه من قبل الراحل احمد زكي ، ويتكتم الاثنين الان التفاصيل الخاصة بالعمل لحين بدء التصوير .

الفيلم سيناريو وحوار عمرو الدالي قصة واخراج كريم

اسماعيل الذي يخوض اكثر من تجربة سينمائية الفترة المقبلة .

ويعيد الفيلم الفنان هيثم احمد زكي الي السينما بعد اخر افلامه "الكنز " الذي تعاون فيه مع المخرج شريف عرفة .

وكان زكي قد حقق نجاحا كبيرا في مسلسل "كلبش 2 " من خلال

شخصية "عاكف ابو العز " التي حققت ردود فعل واسعة وقت عرض العمل .

من ناحية اخري يتبقي للمخرج كريم اسماعيل يوم واحد وينتهي من تصوير فيلمه الجديد " دماغ شيطان " وهو من بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وعمرو عابد وسلوى خطاب ونادية خيري وياسر الزنكلوني وأشرف طلبة وعلي شوقي والوجوه الجديدة فتحي صقر وكامل الشافعي واسامة عبد الله وأحمد خالد وتأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل.