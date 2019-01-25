شاهد.. راندا عبدالسلام بلوك غامض يثير الدهشة

راندا عبدالسلام كتبت - إيمان محمد ظهرت خبيرة التجميل راندا عبدالسلام بسيشن ولوك جديد باضاءات خافتة بعض الشئ بعدسة المبدع اسلام دبور الذي ركز علي إظهار ملامح وجهها بشكل يثير الدهشة والإعجاب علي إظهار ملامح وجهها بشكل يثير الدهشة والإعجاب يذكر أن راندا عبدالسلام حصلت مؤخرا علي جائزة أفضل خبيرة تجميل باستفتاء الجمهور المصري والعربي في مهرجان وشوشة الذي أقيم في ١١ يناير الماضي بقاعة المنارة في التجمع الخامس .

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