كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الجديد لفيلم الرعب “The Prodigy “
متابعة-سنيار: تم إصدار عرض دعائي جديد لفيلم الرعب “The Prodigy “.
يحكي الفيلم قصة سارة، وهي أم يُشير السلوك المزعج لولدها مايلز إلى أن قوة شريرة وربما خارقة تتحكم فيه.
الفيلم من بطولة تايلور شيلينغ، وجاكسون روبرت سكوت، وبيتر موني، و Colm Feore، وإخراج نيكولاس مكارثي، وسيصل إلى دور العرض في 8 فبراير.
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