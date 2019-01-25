ليلى علوي ترأس تحكيم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تشكيل لجنتي تحكيم مسابقتي الفيلم الطويل والقصير، خلال الدورة الـ3 للمهرجان التي ستنعقد خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير/شباط المقبل.

وقالت المخرجة هالة جلال، المدير الفني للمهرجان: إن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل ترأسها الفنانة المصرية ليلي علوي، التي سبق لها رئاسة وعضوية لجان التحكيم في مهرجانات دولية، منها مهرجان أبوظبي لأفلام البيئة وقرطاج في تونس، ودمشق في سوريا والقاهرة السينمائي.

وأضافت جلال: تضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل في عضويتها المنتج الفرنسي الشهير جاك بيدو، إلياس خلاط، مؤسس ورئيس مهرجان طرابلس السينمائي من لبنان، المنتجة الهولندية إليس دريزين، وسعاد حسين، المدير السابق لبرنامج السينما بالمنظمة الفرانكفونية من جيبوتي.

وأوضحت أن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير ترأسها المخرجة الفرنسية جوليا ميرزوفا، وتضم في عضويتها الفنانة المصرية يسرا اللوزي والمخرج الأردني يحيى العبدالله.





وأصدرت إدارة مهرجان أسوان مؤخراً بوستر دورتها الـ3 الذي صممه الفنان السكندري هشام علي، ويعتمد البوستر على إبراز عدد من العناصر المهمة، أولها شعار المهرجان وهو على شكل وجه امرأة، فالعنصر الأساسي في هذا البوستر يأتي كذلك عبارة عن وجه فتاة تبدو ملامحها كوجوه المصريات المحدثات بملامحهن المميزة، باستخدام مجموعة لونية تبرز عناصر ألوان البيئة في أسوان أبرزها لون المياه.

إدارة المهرجان كانت أعلنت أنها ستكرم الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، النجمة منة شلبي، و5 من الشخصيات النسائية اللاتي كان لهن إسهامات عديدة في عالم الفن السابع، وهن مصممة التترات الشهيرة "نوال"، المونتيرة الكبيرة ليلي فهمي"، وخبراء الترجمة "عايدة" و"عزة" و"عبلة" أنيس عبيد أبناء رائد ترجمة الأفلام الأجنبية للغة العربية.

