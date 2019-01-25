بالصور.. تكريم وحيد حامد في معرض القاهرة للكتاب بدرع اليوبيل الذهبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كرّمت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب السيناريست والكاتب المصري وحيد حامد، ضمن فعاليات نشاط السينما في دورة اليوبيل الذهبي للمعرض (23 يناير/كانون الثاني - 5 فبراير/شباط).

وأهدت إدارة المعرض خلال ندوة أدارها الناقد رامي عبدالرازق في حضور مجموعة كبيرة من الإعلاميين، الدرع الفضي لوحيد حامد بمناسبة مرور 50 عاماً على انطلاق الفعالية الثقافية الكبيرة.





وتشهد الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب تكريم عدد من الفنانين من بينهم السيناريست وحيد حامد، الموسيقار راجح داود، والفنانة ليلى علوي، بمنحهم درع خمسينية المعرض، فضلاً عن تنظيم لقاء فني ثقافي مفتوح للمكرمين مع الجمهور على مدار ساعتين.





ويشارك في هذه النسخة من المعرض 35 دولة في 723 جناحاً لـ1273 ناشراً، وهناك 86 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية تشارك لأول مرة.

ويقدم المعرض 419 فعالية ثقافية، و144 فعالية فنية، و234 فعالية للطفل و8 ورش للفن التشكيلي والمسرح والكتابة، و600 حفل توقيع، كما يعرض 900 ألف كتاب.



