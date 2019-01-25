ماذا قال جورج كلوني عن طلاقه من امل علم الدين؟

مرة جديدة، طالت اشاعة الانفصال النجم الهوليوودي جورج كلوني وزوجته المحامية البريطانية، من اصل لبناني، أمل كلوني وذلك بعدما اوردت عدة مواقع الخبر، ما دفع بجورج كلوني الى الخروج عن صمته ونفي كل هذه الاخبار.

وقال “كلوني (57 عاماً) لأحد المواقع أن القصة التي ذكرها هذا الموقع الذي نقل خبر الطلاق، ليست سوى قصة ملفقة وخالية من الصحة، ولا وجود لطلاق بينه وبين زوجته أمل.

وكان موقع RadarOnline قد نشر ان كلوني يستعد للحصول على طلاق بقيمة 520 مليون دولار من زوجته أمل كلوني، بعد شجار نشأ بينهما، تركت على إثره امل المنزل وتوجهت إلى منزلها في سردينيا مع توأمها ألكسندر وإيلا.

لا بد من الاشارة الى ان اشاعة الطلاق تلاحق الثنائي بشكل دائم، الا ان جورج وامل كلوني ينفيان الاشاعات بظهورهما معاً بشكل دائم والتعبير عن حبهما واحترامهما لبعضهما في كافة المناسبات.

وسبق لمجلة The Globeان نشرت تقريراً حول نية جورج كلوني الانفصال عن أمل كلوني وأنها حامل بطفلهما الثالث أيضاً.

واشارت مجلة “غلوب” ان جورج كلوني غارق في حالة من اليأس بسبب سلوك زوجته المتقلب والفوقي.

ولكن موقع “جوسيب كوب” دحض هذه الاشاعات التي تتكرر دائماً بحق الثنائي الاشهر في هوليوود، ولفت الموقع ان جورج كلوني سبق ان عرّف عن نفسه خلال حضوره الشهر الفائت احتفالية “فارايتي باور وومن” بالقول:” أنا جورج، أنا زوج أمل كلوني”.