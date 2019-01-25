يوسف شاهين بذكرى ميلاده الـ93.. مسيرةُ إبداع وجدل تُخلّدها أفلامه السينمائية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبحثُ عن الجديد ويسعى للابتكار، يعتبر الاستقرار تكاسلًا، أمّا التنقُّل فهو سباق مع الأيام، وُصف بالحيوي والديناميكي، هو أقل انغلاقًا وأقرب إلى عالم الاجتماعيات، متفائلٌ بطبعه وسعى لأن يكون مثقفًا واسع الاطلاع كي لا يتعرّض للإحراج في مكان ما، واستطاع السيطرة على مشاعر الآخرين في قيادته للوكيشن دون أن يحرجهم، ويحترم الآراء الحكيمة، إنه المخرج المصري العالمي يوسف شاهين، أشهر مواليد 25 يناير.

ورغم كل ما يتمتع به يوسف شاهين، من حكمة، إلا أن المرأة لم تصل إلى حدّ البناء الكامل في سينما يوسف شاهين، ويعدُّ فيلم "إسكندرية ليه"، أكبر دليل على تجاهله وإساءته لها، بينما يرى البعض أنه صوّر المرأة بشكل جيد في أفلامه.

وقدّم يوسف شاهين، خلال مشواره بصماتٍ في التاريخ السينمائي المصري، وأفلامًا تزخر بالمواهب والنجوم التي قدّمها للشاشة وأصبحت أسماء مهمة في عالم الفن العربي.

المخرج المصري المعروف يوسف شاهين، رحل دون وداع، بعد ما ملأ الدنيا فنًا وحبًا وصخبًا وسخريةً، عاش حياة عامرة حوّلها إلى سيمفونية راقصة.

وبمناسبة ذكرى ميلاده الـ93، ترصد "فوشيا"، رأي المخرج الراحل في المرأة وكيف صوّرها في السينما.

صورةُ المرأة في سينما يوسف شاهين:

قالت الدكتورة سامية حبيب، إنّ يوسف شاهين، قدّم المرأة بشكل مختلف منذ أكثر من نصف قرن، وضربت مثالًا بشخصية "حميدة"، في فيلم "صراع في المينا"، حيث كانت تعمل كبائعة بسيطة لكنها كانت مؤثرةً في الأحداث.

وأشارت إلى أنه قدّم بهية البسيطة في فيلم "العصفور"، وأبرز دورها الوطني الكبير من خلال أحداث الفيلم.

من جانبه، قال المغربي الدكتور عبد الرزاق الزاهر، أستاذ بمعهد السمعي البصري بالجزائر، إنّ المخرج هو المالك الأول والأخير للعمل، من خلال التعاون مع السيناريست، ولم تخرج المرأة عن نمطية كتابة السيناريو.

فيما اختلف معه المخرج المصري شريف مندور الذي أكّد أن المرأة كانت لها فعالية كبيرة في سينما يوسف شاهين وضرب مثلًا بفيلم "الاختيار"، واستطاع أن يُقدّم نمطين للمرأة وهما الأم المتسلّطة والقوية والمرأة الضعيفة التي تحاول لمَّ شمل الأسرة.

ليلى طاهر: قدّم المرأة بشكل مش حلو

قالت الفنانةُ القديرةُ ليلى طاهر، إنها قدّمت مع رمسيس نجيب فيلم "أبو حديد"، وقام ببطولته الفنان يوسف شاهين، موضحةً أنها تلقّت عرضًا من المخرج يوسف شاهين للعمل في أحد أفلامه وهو "إسكندرية نيويورك"، وكان دور أستاذة جامعية في أمريكا.

وأضافت: قلت ليوسف شاهين، "الستات في أفلام حضرتك شكلهم مش حلو"، ومن هنا اختلفنا وبدأ يُعاندني في بعض النقاط فاعتذرت عن الدور وقدّمته الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب.

يسرا تَصِفه بالديكتاتور

قالت الفنانة المصرية يسرا، في إحدى مقابلاتها التلفزيونية، إنّ يوسف شاهين، كان يُميّز كلَّ عامل من طاقم عمل أفلامه، مضيفةً: "كان بيحسسك إنك أهم واحد في الدنيا، كان ديكتاتور آه، بس ديكتاتورية حلوة أوي".

وأوضحت يسرا، أن الصورة الذهنية المنتشرة عن "شاهين"، ليست صحيحة فهو لم يكن مجنونًا، ولكنه يصطنع الجنون.

قصة الخلاف مع حنان ترك

قدّمت الفنانةُ المصريةُ حنان ترك فيلمين مع يوسف شاهين، ولكن لم تخلُ علاقتهما من الخلافات، فقالت في أحد اللقاءات التلفزيونية، "رفضت تقبيل خالد النبوي في فيلم (المهاجر)، وهو ما أغضب المخرج الراحل".

اختار لروبي اسمها الفني

قالت الفنانة المصرية روبي، إنّ المخرج يوسف شاهين، أطلق عليها اسم "روبي"، بدلًا من اسمها الحقيقي رانيا.

وأضافت في مقابلة تلفزيونية أنها كانت صغيرة جدًا أثناء تجربة فيلم "سكوت هنصور"، ولذلك لم تكن مقدرةً لحجم التجربة، فقد كانت مُعجبةً بمشاركتها مع مخرج بحجم يوسف شاهين.

طارق الشناوي: يوسف شاهين ضلّ الطريق

قال الناقد الفني المصري طارق الشناوي، إنّ يوسف شاهين موسيقار ضلّ طريقه إلى الإخراج السينمائي فبداخله موسيقار كبير أحال الإيقاعات والأنغام إلى أفلام.

وأضاف: في فيلمه "إسكندرية نيويورك"، أثبتت الموسيقى التي اختارها ليرقص عليها أحمد يحيى ويسرا اللوزي أنه موسيقار كبير.

ماجدة الرومي: جسَّد الواقع اللبناني

قالت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، إن تفكير يوسف شاهين سابق لعصره في أفلامه واستشرافه لواقع العرب، مضيفةً: "الفيلم الوحيد الذي صورته بحياتي (عودة الابن الضال) رغم كل حبي للسينما، يصير بعد ذلك نبوءة لتلك الحرب".

وتابعت: "نفس العائلة التي شاهدتها تقتل في الفيلم، شاهدت مثلها عائلات لبنانية من كل الطوائف تقتل بحرب لبنان".

لطيفة: رعّبوني من العمل مع يوسف شاهين

قالت الفنانة لطيفة التونسية، إنّ الحديث يطول عن يوسف شاهين، ولا أنكر أن كثيرين زرعوا الرعب في قلبي من تجربة العمل مع يوسف شاهين، في فيلم "سكوت هنصور".

وتابعت: قالوا عنه إنه عصبي، ولكني وجدت رجلًا حنونًا كأنني أعرفه منذ سنين طويلة، وكان يريدني أن أبدو في أفضل صورة، وأعتبر يوسف شاهين، هو من فجّر المخزون الصادق بداخلي لأصبح عاشقةً لمدرسته.

هكذا تحدّث يوسف شاهين عن سعاد حسني

وصف يوسف شاهين، السندريلا الراحلة سعاد حسني، بـ"الحساسة" و"الخطيرة"، وذلك بعدما جمعهما فيلم "الاختيار"، والذي كتب قصته الأديب نجيب محفوظ.

وتابع: "سعاد خلت السينما حاجة سكر، أنا عارف هي عملت إيه زيادة عن الجماهير وزيادة من السلطة الهبلة اللي تمنع عنها الفلوس"، حيث نعت ذلك بـ"الوحشية".

يوسف شاهين يردُّ على منتقديه

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمخرج الراحل يوسف شاهين، في إحدى مقابلاته التلفزيونية النادرة عندما قال له محاوره أنت من العالم الثالث؟ فأجابه شاهين قائلا :" لا أنت من العالم الثالث".

وتابع: "يا إلهي، لقد كنا هنا منذ 7 آلاف سنة، وأثبتنا ذلك، هذه ليست حضارة، الحضارة هو كيفية التواصل مع الآخر، هل تعرف كيف الحب؟ وكيف تهتم؟ هذه هي الحضارة".

وأضاف: "إذا ذهبت لرجل فقير وهو لا يملك ما يعطيه لك، فيذهب إلى جاره ويستعير منه خبزًا بينما في أوروبا ربما يُغمى عليك كجثة في الشارع والناس سوف تستمر في المرور بجانبك ولا تُعطي أي اهتمام.